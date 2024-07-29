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تعليق بعض الرحلات الى بيروت لوقت محدد
أخبار لبنان
2024-07-29 | 05:05
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تعليق بعض الرحلات الى بيروت لوقت محدد
أعلن عدد من شركات الطيران تعليق بعض الرحلات الى بيروت لوقتٍ محدود، منها مجموعة لوفتهانزا التي علقت الرحلات حتى غداً 30 تموز بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
وأضافت الشركة أن الرحلات الجوية التابعة للمجموعة وهي الخطوط الجوية الدولية السويسرية التي علقت الرحلات حتى 5 آب ويورو وينجز ولوفتهانزا جرى تعليقها "كإجراء احترازي".
كما علّقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بين مطار باريس شارل ديجول وبيروت يومي 29 و30 تموز أي اليوم وغداً، وهي تراقب الوضع في لبنان لحظة بلحظة.
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