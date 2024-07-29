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اتصال بين وزير الخارجية البريطاني وميقاتي: توسيع الصراع في المنطقة ليس في مصلحة أحد

أخبار لبنان
2024-07-29 | 05:21
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اتصال بين وزير الخارجية البريطاني وميقاتي: توسيع الصراع في المنطقة ليس في مصلحة أحد
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اتصال بين وزير الخارجية البريطاني وميقاتي: توسيع الصراع في المنطقة ليس في مصلحة أحد

اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عقب اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن بريطانيا ترحب بدعوة حكومة لبنان لوقف كل أشكال العنف.
 
وكتب لامي على منصة إكس اليوم الاثنين "تحدثت إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم للتعبير عن قلقي إزاء تصاعد التوتر، ورحبت ببيان حكومة لبنان الذي حث على وقف جميع أشكال العنف".
 
وأضاف "اتفقنا على أن توسيع الصراع في المنطقة ليس في مصلحة أحد".

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