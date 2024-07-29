تيمور جنبلاط: الدماء في مجدل شمس وصمة إدانة إضافية يحمل وِزرها الاحتلال الإسرائيلي

الدماء في مجدل شمس وصمة إدانة إضافية يحمل وزرها الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه. التحية لأهالي الجولان العربي على موقفهم الجامع، وعلى منعهم للفتنة، وطردهم لكل من جاء لاستغلال تلك المأساة من رموز الاحتلال واتباعه .وخالص المواساة والتعازي لعائلات الشهداء. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) July 29, 2024

اكد رئيسُ الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر منصة "إكس" أن الدماءَ في مجدل شمس وصمةُ إدانةٍ إضافية يحمل وِزرَها الاحتلالُ الإسرائيلي وعدوانِه.ووجه جنبلاط تحيةً لأهاليِ الجولان العربي على موقفهم الجامع، وعلى منعِهم للفِتنة، وطردِهم لكل من جاء لاستغلالِ تلك المأساة من رموزِ الاحتلال وأَتباعه. وقال:خالص المواساة والتعازي لعائلاتِ الشهداء.