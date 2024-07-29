بري استقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية وإلتقى وزير الدفاع

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال Edward Ahlgren ادوارد اليغرين والوفد المرافق، في حضور السفير البريطاني لدى لبنان هايمش كاول حيث تم عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة .



وتابع الرئيس بري آخر التطورات والمستجدات الأمنية والسياسية خلال لقائه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.