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بو حبيب: لضرورة ضبط النفس لتفادي حرب إقليمية
أخبار لبنان
2024-07-29 | 10:49
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بو حبيب: لضرورة ضبط النفس لتفادي حرب إقليمية
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، وتباحث معها في تطورات الأوضاع في الجنوب.
وشدد بو حبيب على ضرورة ضبط النفس لتفادي حرب إقليمية ستكون تداعياتها كبيرة على المنطقة برمتها، مجددا تمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ كونه الحل الأمثل للأزمة في جنوب لبنان.
من جهة ثانية، تلقى بو حبيب اتصالات من: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
كما تلقى اتصالات من وزراء خارجية دول: إيطاليا أنطونيو تاياني، المملكة المغربية ناصر بوريطة، جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي.
وتواصل إلكترونياً مع وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب، وتمحور البحث حول "سبل منع التصعيد في جنوب لبنان للحؤول دون تدهور الوضع والانزلاق إلى حرب إقليمية سيصعب احتواؤها".
وشدد على أن التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ من شأنه أن يضمن الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
أخبار لبنان
لبنان
بو حبيب
حرب إقليمية
جينين هينيس- بلاسخارت
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