ميقاتي تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري: الحل يجب أن يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار 1701

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جرى خلاله عرض الوضع في لبنان في ضوء التهديدات الاسرائيلية الأخيرة والعدوان المستمر على جنوب لبنان.



وخلال الاتصال، شدد رئيس الحكومة على أن الحل يجب أن يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701.



بدوره، عبّر الوزير المصري عن تضامن بلاده مع لبنان، ووقوفها الى جانبه ورفض أي اعتداء يطاله.



وأشار الى أن هذا الموقف تم ابلاغه الى جميع المعنيين، مع التشديد على أن الحل السياسي هو وحده كفيل بإنهاء الأزمات والحروب.