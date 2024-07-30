بو حبيب: سنردّ على شكوى اسرائيل التي قدمتها ضد لبنان في الامم المتحدة

عرض وزير الخارجية عبدالله بو حبيب التطورات الراهنة والاتصالات الجارية لمنع توسع الحرب مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.



وقال: "أرسلت ردّاً على كلام المندوب الاسرائيلي في بروكسل على خلفية مهاجمته للبنان، كذلك سيكون لنا ردّ آخر على شكوى اسرائيل التي قدمتها ضد لبنان في الامم المتحدة".