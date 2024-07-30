الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحوت بعد لقائه ميقاتي: المطار لم يتعرض لاي تهديد ولو كنّا نتخوف من ضربة لما تركنا نصف عدد الطائرات فيه

أخبار لبنان
2024-07-30 | 03:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحوت بعد لقائه ميقاتي: المطار لم يتعرض لاي تهديد ولو كنّا نتخوف من ضربة لما تركنا نصف عدد الطائرات فيه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الحوت بعد لقائه ميقاتي: المطار لم يتعرض لاي تهديد ولو كنّا نتخوف من ضربة لما تركنا نصف عدد الطائرات فيه

أوضح رئيس مجلس ادارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  في السرايا اليوم ان "السبب وراء تأخير خمس او ست رحلات تصل بعد منتصف الليل او فجرا، الى صباح اليوم التالي، "تقنيّ" ويتعلق بتوزيع مخاطر التأمين بين لبنان والخارج".

وقال "لا نريد خلال ساعة معينة صباحا وجود عدد كبير من الطائرات في المطار، اذا لا سمح الله حصل شيء، وهو امر غير متوقع ، ولكن هذا التدبير من باب الاحتياط لتستمر الشركة في ممارسة اعمالها واكمال عملياتها. اما بالنسبة للشركات الاجنبية التي لغت رحلاتها وهي مجموعة لوفتهانزا ،فهي نفسها كانت الغت رحلاتها في تشرين الاول وتشرين الثاني الماضي وهي ليست المرة الاولى التي تلغي ولم يحصل شيء حينها . اليوم هناك شركات الغت رحلاتها ، مع انها لم تلغ  رحلاتها سابقا ولكن اتخذت قرارها الحالي من الباب الحيطة، مثل الشركة الأردنية التي ألغت رحلاتها ليومين كذلك الشركة التركية التي ألغت رحلتها الليلية وعادت واستأنفت رحلاتها صباحا وهذا يعني انها مستمرة في رحلاتها، والشيء المهم ان كل الشركات الطيران العربية مستمرة برحلاتها الى بيروت ، فالطيران الإماراتي القطري على سبيل المثال حركتهما عادية نهارا ، لذلك اذا نظرنا إلى حركة المطار فان جميع الشركات مستمرة بحركتها باتجاه بيروت ، اما بالنسبة لجدول رحلات "طيران الشرق الأوسط"فهو  مستمر، ومعظم  الطائرات تتحرك بشكل طبيعي، فمثلا من اصل  ست وثلاثين  رحلة هنآك تأخير لحوالى خمس الى ست طائرات ليلا، فيما سائر  الرحلات تسير حسب المواعيد المحددة."

ونفى الحوت ان يكون مطار رفيق الحريري قد تلقى اي تهديدات او معلومات من اي مصدر بأن  هناك ضربة للمطار، قائلا "المطار لم يتعرض لاي  تهديد ومن المفترض ان يكون محايدا لانه لو كان لدينا اي تخوف من حصول ضربة او معلومات، فاننا لا نترك نصف عدد الطائرات في المطار بل كنا اخرجناهم".

واضاف :" في هذه المناسبة اشكر  الرئيس ميقاتي على كل الجهود التي يقوم بها خدمة للبنان ، كما اشكر حرصه على كل المؤسسات بما فيها "الميدل إيست" من خلال تواصله الدائم معي، وهذا ما أدى الى استمرار شركات التامين العالمية بتغطية مخاطر الشركة في هذه الظروف الصعبة ، بينما في شهر تشرين الثاني الفائت تم الغاء التغطية التأمينية.  الفضل يعود لميقاتي ونحن نشكره على جهوده المستمرة  في دعم الشركة."

أخبار لبنان

لقائه

ميقاتي:

المطار

يتعرض

تهديد

نتخوف

تركنا

الطائرات

LBCI التالي
بو حبيب: سنردّ على شكوى اسرائيل التي قدمتها ضد لبنان في الامم المتحدة
منتحلو صفة أمنية دخلوا منزل صراف في صيدا وسلبوه مبلغ مئتَي الف دولار في قبضة قوى الامن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-07-09

ميقاتي بعد لقائه المفتي دريان في دار الفتوى: تحدثنا عن أمور الطائفة ونحن مطمئنون أن هذه الطائفة عصية على أي تهميش وهي أكبر بكثير من أن تختصر ونحن موجودون لخدمة البلد

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-02

نقيب الصيادلة يعرض حملة التهديد والتشهير التي يتعرض لها

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-29

ميقاتي في جولة تفقدية في الجنوب: نحن في حالة حرب والتهديدات الإسرائيلية نوع من الحرب النفسية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-26

ميقاتي خلال لقائه بارولين: من الأولويات التي تجمعنا السعي لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:25

مزاحُ فتيةٍ يثير الهلع بين المواطنين وأمن الدولة توقفهم

LBCI
أخبار لبنان
05:06

أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختمت التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه

LBCI
أخبار لبنان
05:03

نقابة مستوردي المواد الغذائية: الظروف الإستثنائية تتطلّب إجراءات إستثنائية لإخراج البضائع من المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
04:42

اسرائيل: استهداف منذ ساعات مساء أمس نحو 10 أهداف لحزب الله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-28

"التربية" تعلن صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة... وهكذا تراوحت النسب

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-20

الراعي: ليس بالسلاح تحل النزاعات بل بالمفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-23

وزارة المالية دعت المكلفين إلى الإستفادة من أحكام المادة 41 إلى تسديد الضرائب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-04

الشمال الإسرائيلي يدخل مرحلة تصعيدية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:25

مزاحُ فتيةٍ يثير الهلع بين المواطنين وأمن الدولة توقفهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البطريرك الدويهي ووادي قنوبين.. حكاية امتدت لعقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أجواء الأبطال اللبنانيين قبل المنافسات وخلالها مباشرة من فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أبرز المسابقات في الساعات الأخيرة ضمن ألعاب باريس الأولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان متواصلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

لبنان في حال انتظار للضربة... وبيروت محيدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

سوق الاثنين في النبطية مفتوح ولكن بإقبال حذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هذا ما حصل في معسكر سديه تيمان حيث يحتجز الجيش الاسرائيلي أسرى من غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

إسرائيل تحدد بنك الأهداف في لبنان... إليكم بعض الاحتمالات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:44

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات ليومي 29 و30 تموز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

إسرائيل تحدد بنك الأهداف في لبنان... إليكم بعض الاحتمالات

LBCI
أخبار لبنان
15:08

هزة ارضية ضربت سوريا بقوة 3،5 درجات بحسب مقياس ريختر شعر بها بعض السكان في شمال لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:56

شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى بيروت... ولكن هكذا يبدو المشهد في المطار

LBCI
فنّ
07:50

ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟

LBCI
موضة وجمال
09:26

بعد تتويجها على عرش الجمال اللبناني... هذا ما نشرته ندى كوسا! (صورة)

LBCI
موضة وجمال
10:14

وصيفة ملكة جمال لبنان الثانية في فيديو لمتابعيها عن الحدث الكبير: ماذا قالت؟ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

لبنان في حال انتظار للضربة... وبيروت محيدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More