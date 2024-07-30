الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
35
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
35
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فارس سعيد للـ LBCI: حزب الله يلبي حاجة ايرانية ... وعلينا تحديد المصلحة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-07-30 | 04:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فارس سعيد للـ LBCI: حزب الله يلبي حاجة ايرانية ... وعلينا تحديد المصلحة اللبنانية
رأى النائب السابق فارس سعيد أن لبنان بحال خطر منذ 7 تشرين الاول، معتبراً أن الأخطر من نتانياهو وحزب الله هو عدم قدرة الدولة على حماية لبنان، قائلا: "لا أحد يطمئن اللبنانيين الذين يدفعون ثمن حرب لا يعرفون الى أين ستأخذهم. هذه الحرب قد تؤدي بنا الى حرب تدميرية ، ومن أجل من؟ عند تعرّض عائلتي وبلدي للخطر من دون جدوى سياسية، فهناك تقدّم تكنولوجي في اسرائيل مقابل تخلّف تكنولوجي لدى حزب الله، خصوصاً ان ما حصل في مجدل شمس تَقَدَّم هدية وذريعة لنتانياهو".
واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن حزب الله متفلت من كل القيود ومتفرّد بقرار الحرب والسلم ومصير اللبنانيين، والخطير ليس الردّ وحجمه بل بأنّنا في منزل من دون سقف، كما قال.
وأكد سعيد أن على القوى السياسية أن تستنهض نفسها، لمصلحة لبنان، والتركيز على العناوين الاساسية كالـ 1701، ترسيم الحدود البحرية والبرية، التعديل الدستوري، اتفاق الطائف وغيرها من العناوين، التي يجب وضع النقاط عليها، كي تنتبه لوضعنا الدول الاخرى.
وشدد على أن استقرار المنطقة يجب أن يمر بالحوار، وقال: "حزب الله يلبي حاجة ايرانية عبر تنفيذ اوامرها لتحسين ظروف ايران بالحوار مع الولايات المتحدة الموجود منذ فترة".
وطالب الاحزاب اللبنانية، بأن يحددوا ما هي المصلحة اللبنانية، وقال: "أخاف من الفراغ السياسي بمواجهة حزب الله ، لأن مجلس النواب مشلول والحكومة غير فاعلة، ولا رئيس جمهورية".
وعن العلاقة مع القوات اللبنانية، وصفها بالجيدة وعن وجود تواصل معهم، رغم الاختلاف معهم منذ فترة على نقطة واحدة، وهي اتفاق معراب لفرض شروط على المسلمين، قائلا أنه كان هذا كان أكبر خطر على المسيحيين ولم يؤدي الى نتائج. وقال: "هذا الخلاف أصبح ورائي واليوم نريد اعادة بناء الدولة".
وكشف عن طاولة حوار حالية تجري بين عدة كتل، كالتغييريين والقوات والكتائب وفؤاد مخزومي وسيدة الجبل غيرهم لتأكيد مصلحة البلد. وما أراه أن التيار الوطني الحر مربك تماماً كالمعارضة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
LBCI:
ايرانية
وعلينا
تحديد
المصلحة
اللبنانية
التالي
بزشكيان يلتقي نعيم قاسم ويشيد بصمود حزب الله
وزير الدفاع الأميركي: لا أعتقد أن نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله أمر حتمي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-20
فارس سعيد: نصر الله يضع لبنان في مواجهة الاتحاد الاوروبي... وينسف فكرة لبنان
أخبار لبنان
2024-06-20
فارس سعيد: نصر الله يضع لبنان في مواجهة الاتحاد الاوروبي... وينسف فكرة لبنان
0
فنّ
2024-06-17
فارس كرم من بيروت للمغتربين: "الله يلعن بيّ الغربة"... وماذا قال للـLBCI؟ (فيديو)
فنّ
2024-06-17
فارس كرم من بيروت للمغتربين: "الله يلعن بيّ الغربة"... وماذا قال للـLBCI؟ (فيديو)
0
آخر الأخبار
2024-05-30
رئيس لقاء "سيدة الجبل" الوزير السابق فارس سعيد لـ جدل: أكثر من 35% من الاراضي اللبنانية غير ممسوحة وتتوزع بين الاراضي العامة والخاصة
آخر الأخبار
2024-05-30
رئيس لقاء "سيدة الجبل" الوزير السابق فارس سعيد لـ جدل: أكثر من 35% من الاراضي اللبنانية غير ممسوحة وتتوزع بين الاراضي العامة والخاصة
0
آخر الأخبار
2024-05-04
زهران للـ LBCI: كان يجب لقاء لبنان مع سوريا مع المفوضية الاوروبية وتحديد المناطق الآمنة ولبنان خضع للفريق الاوروبي والاموال قد تعطى للجمعيات من دون أن يدخل منها يورو واحد الى خزينة الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2024-05-04
زهران للـ LBCI: كان يجب لقاء لبنان مع سوريا مع المفوضية الاوروبية وتحديد المناطق الآمنة ولبنان خضع للفريق الاوروبي والاموال قد تعطى للجمعيات من دون أن يدخل منها يورو واحد الى خزينة الدولة اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:25
مزاحُ فتيةٍ يثير الهلع بين المواطنين وأمن الدولة توقفهم
أمن وقضاء
05:25
مزاحُ فتيةٍ يثير الهلع بين المواطنين وأمن الدولة توقفهم
0
أخبار لبنان
05:06
أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختمت التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه
أخبار لبنان
05:06
أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختمت التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه
0
أخبار لبنان
05:03
نقابة مستوردي المواد الغذائية: الظروف الإستثنائية تتطلّب إجراءات إستثنائية لإخراج البضائع من المرفأ
أخبار لبنان
05:03
نقابة مستوردي المواد الغذائية: الظروف الإستثنائية تتطلّب إجراءات إستثنائية لإخراج البضائع من المرفأ
0
أخبار لبنان
04:42
اسرائيل: استهداف منذ ساعات مساء أمس نحو 10 أهداف لحزب الله
أخبار لبنان
04:42
اسرائيل: استهداف منذ ساعات مساء أمس نحو 10 أهداف لحزب الله
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:58
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة باتجاه عاليه بسبب تعطل شاحنة قبل مستديرة عاليه
خبر عاجل
09:58
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة باتجاه عاليه بسبب تعطل شاحنة قبل مستديرة عاليه
0
موضة وجمال
09:26
بعد تتويجها على عرش الجمال اللبناني... هذا ما نشرته ندى كوسا! (صورة)
موضة وجمال
09:26
بعد تتويجها على عرش الجمال اللبناني... هذا ما نشرته ندى كوسا! (صورة)
0
أخبار دولية
01:24
رئيسة وزراء إيطاليا "قلقة للغاية" إزاء الوضع في لبنان
أخبار دولية
01:24
رئيسة وزراء إيطاليا "قلقة للغاية" إزاء الوضع في لبنان
0
أخبار لبنان
10:49
بو حبيب: لضرورة ضبط النفس لتفادي حرب إقليمية
أخبار لبنان
10:49
بو حبيب: لضرورة ضبط النفس لتفادي حرب إقليمية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:25
مزاحُ فتيةٍ يثير الهلع بين المواطنين وأمن الدولة توقفهم
أمن وقضاء
05:25
مزاحُ فتيةٍ يثير الهلع بين المواطنين وأمن الدولة توقفهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البطريرك الدويهي ووادي قنوبين.. حكاية امتدت لعقود
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البطريرك الدويهي ووادي قنوبين.. حكاية امتدت لعقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أجواء الأبطال اللبنانيين قبل المنافسات وخلالها مباشرة من فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أجواء الأبطال اللبنانيين قبل المنافسات وخلالها مباشرة من فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أبرز المسابقات في الساعات الأخيرة ضمن ألعاب باريس الأولمبية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أبرز المسابقات في الساعات الأخيرة ضمن ألعاب باريس الأولمبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان متواصلة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان متواصلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
لبنان في حال انتظار للضربة... وبيروت محيدة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
لبنان في حال انتظار للضربة... وبيروت محيدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
سوق الاثنين في النبطية مفتوح ولكن بإقبال حذر
تقارير نشرة الاخبار
13:19
سوق الاثنين في النبطية مفتوح ولكن بإقبال حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما حصل في معسكر سديه تيمان حيث يحتجز الجيش الاسرائيلي أسرى من غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما حصل في معسكر سديه تيمان حيث يحتجز الجيش الاسرائيلي أسرى من غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
إسرائيل تحدد بنك الأهداف في لبنان... إليكم بعض الاحتمالات
تقارير نشرة الاخبار
13:08
إسرائيل تحدد بنك الأهداف في لبنان... إليكم بعض الاحتمالات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:44
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات ليومي 29 و30 تموز
خبر عاجل
08:44
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات ليومي 29 و30 تموز
2
تقارير نشرة الاخبار
13:08
إسرائيل تحدد بنك الأهداف في لبنان... إليكم بعض الاحتمالات
تقارير نشرة الاخبار
13:08
إسرائيل تحدد بنك الأهداف في لبنان... إليكم بعض الاحتمالات
3
أخبار لبنان
15:08
هزة ارضية ضربت سوريا بقوة 3،5 درجات بحسب مقياس ريختر شعر بها بعض السكان في شمال لبنان
أخبار لبنان
15:08
هزة ارضية ضربت سوريا بقوة 3،5 درجات بحسب مقياس ريختر شعر بها بعض السكان في شمال لبنان
4
أخبار لبنان
07:56
شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى بيروت... ولكن هكذا يبدو المشهد في المطار
أخبار لبنان
07:56
شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى بيروت... ولكن هكذا يبدو المشهد في المطار
5
فنّ
07:50
ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟
فنّ
07:50
ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟
6
موضة وجمال
09:26
بعد تتويجها على عرش الجمال اللبناني... هذا ما نشرته ندى كوسا! (صورة)
موضة وجمال
09:26
بعد تتويجها على عرش الجمال اللبناني... هذا ما نشرته ندى كوسا! (صورة)
7
موضة وجمال
10:14
وصيفة ملكة جمال لبنان الثانية في فيديو لمتابعيها عن الحدث الكبير: ماذا قالت؟ (فيديو)
موضة وجمال
10:14
وصيفة ملكة جمال لبنان الثانية في فيديو لمتابعيها عن الحدث الكبير: ماذا قالت؟ (فيديو)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:24
لبنان في حال انتظار للضربة... وبيروت محيدة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
لبنان في حال انتظار للضربة... وبيروت محيدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More