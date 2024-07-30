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فارس سعيد للـ LBCI: حزب الله يلبي حاجة ايرانية ... وعلينا تحديد المصلحة اللبنانية

أخبار لبنان
2024-07-30 | 04:09
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فارس سعيد للـ LBCI: حزب الله يلبي حاجة ايرانية ... وعلينا تحديد المصلحة اللبنانية
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فارس سعيد للـ LBCI: حزب الله يلبي حاجة ايرانية ... وعلينا تحديد المصلحة اللبنانية

رأى النائب السابق فارس سعيد أن لبنان بحال خطر منذ 7 تشرين الاول، معتبراً أن الأخطر من نتانياهو وحزب الله هو عدم قدرة الدولة على حماية لبنان، قائلا: "لا أحد يطمئن اللبنانيين الذين يدفعون ثمن حرب لا يعرفون الى أين ستأخذهم. هذه الحرب قد تؤدي بنا الى حرب تدميرية ، ومن أجل من؟ عند تعرّض عائلتي وبلدي للخطر من دون جدوى سياسية، فهناك تقدّم تكنولوجي في اسرائيل مقابل تخلّف تكنولوجي لدى حزب الله، خصوصاً ان ما حصل في مجدل شمس تَقَدَّم هدية وذريعة لنتانياهو".

واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن حزب الله متفلت من كل القيود ومتفرّد بقرار الحرب والسلم ومصير اللبنانيين، والخطير ليس الردّ وحجمه بل بأنّنا في منزل من دون سقف، كما قال. 

وأكد سعيد أن على القوى السياسية أن تستنهض نفسها، لمصلحة لبنان، والتركيز على العناوين الاساسية كالـ 1701، ترسيم الحدود البحرية والبرية، التعديل الدستوري، اتفاق الطائف وغيرها من العناوين، التي يجب وضع النقاط عليها، كي تنتبه لوضعنا الدول الاخرى.

وشدد على أن استقرار المنطقة يجب أن يمر بالحوار، وقال: "حزب الله يلبي حاجة ايرانية عبر تنفيذ اوامرها لتحسين ظروف ايران بالحوار مع الولايات المتحدة الموجود منذ فترة". 

وطالب الاحزاب اللبنانية، بأن يحددوا ما هي المصلحة اللبنانية، وقال: "أخاف من الفراغ السياسي بمواجهة حزب الله ، لأن مجلس النواب مشلول والحكومة غير فاعلة، ولا رئيس جمهورية". 

وعن العلاقة مع القوات اللبنانية، وصفها بالجيدة وعن وجود تواصل معهم، رغم الاختلاف معهم منذ فترة على نقطة واحدة، وهي اتفاق معراب لفرض شروط على المسلمين، قائلا أنه كان هذا كان أكبر خطر على المسيحيين ولم يؤدي الى نتائج. وقال: "هذا الخلاف أصبح ورائي واليوم نريد اعادة بناء الدولة". 

وكشف عن طاولة حوار حالية تجري بين عدة كتل، كالتغييريين والقوات والكتائب وفؤاد مخزومي وسيدة الجبل غيرهم لتأكيد مصلحة البلد. وما أراه أن التيار الوطني الحر مربك تماماً كالمعارضة.




 
 

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