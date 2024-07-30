اسرائيل: استهداف منذ ساعات مساء أمس نحو 10 أهداف لحزب الله

أعلن الجيش الاسرائيلي استهداف منذ ساعات مساء أمس نحو 10 أهداف لحزب الله في سبع مناطق في جنوب لبنان.



واضاف أن ما تم استهدافه في الغارات الجوية والبرية، مستودعات واسلحة وأبنية عسكرية ومنصات.