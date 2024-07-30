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نقابة مستوردي المواد الغذائية: الظروف الإستثنائية تتطلّب إجراءات إستثنائية لإخراج البضائع من المرفأ

أخبار لبنان
2024-07-30 | 05:03
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نقابة مستوردي المواد الغذائية: الظروف الإستثنائية تتطلّب إجراءات إستثنائية لإخراج البضائع من المرفأ
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نقابة مستوردي المواد الغذائية: الظروف الإستثنائية تتطلّب إجراءات إستثنائية لإخراج البضائع من المرفأ

أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي في بيان اليوم أطلقت فيه ما اعتبرته نداءً عاجلاً للوزارات والإدارات المعنية ناشدتها فيه في ظل الظروف الدقيقة والإستثنائية التي يمر فيه لبنان "إتخاذ إجراءات إستثنائية وسريعة لتعجيل تخليص معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة في مرفأ بيروت وتسليمها الى أصحابها تمهيداً لتخزينها في المخازن في الداخل اللبناني بعيداً عن أي مخاطر، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين".

وقالت النقابة "ان مطالبتنا اليوم هي ليست شكوى بحق الوزارات والإدارات المعنية لجهة وجود تقصير يحصل في موضوع المعاملات وإخراج البضائع، إنّما من أجل لفت إنتباه المسؤولين المعنيين في الدولة لضرورة إتخاذ تدابير سريعة لنقل السلع الغذائية التي وصلت إلى مرفأ بيروت الى أماكن آمنة".

وإذ اشارت  إلى أن "إنجاز معاملات إخراج السلع الغذائية من المرفأ مرتبط بوزارات الزراعة والإقتصاد والتجارة والمالية والصناعة وبالجمارك وبالمختبرات وغيرها"، أكدت ان "هذا الموضوع يتطلّب تنسيقاً وتعاوناً كاملاً بين كل هذه الجهات لوضع خطة طوارئ لإخراج البضائع ونقلها الى المستودعات"، مقدرة "تعاون النقابة الوثيق والبَنّاء مع كل الجهات المذكورة من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين".

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