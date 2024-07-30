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أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختمت التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه
أخبار لبنان
2024-07-30 | 05:06
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أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختمت التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه
أكّدت أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختم التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه (١٩١٠-١٩٩٨).
وعقدت بالمناسبة الجلسة الختامية برئاسة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في الصرح البطريركيّ، في الديمان، وفق بيان.
ووجه الراعي تحية إلى الرئيس العام والاباء المدبرين، مجددًا التهاني للكهنه الجدد.
وأشاد بالاب أنطونيوس طربيه وبحياته وفضائله، متمنيًا أن تصل الدعوى إلى خواتيمها السعيدة في دائرة دعاوى القديسين.
ثم أعرب الرئيس العام عن فرح الرهبانية بوصول دعوى ابونا أنطون إلى ما وصلت اليه.
وأكّد أهمية هذا الحدث في هذه الأيام، "التي بتنا فيها بحاجة اكثر من أي وقت مضى إلى شفاعة القديسين والتشبه بحياتهم".
وشكر غبطة البطريرك على اهتمامه بدعوى التطويب ومتابعته الدؤوبة لمسار التحقيق وشكر الاب العام المطران حنا علوان وأعضاء المحكمة على خدمتهم وإشرافهم على التحقيق.
وبعد ذلك صدّق صاحب الغبطة على الأعمال ليوقع من ثم عليها أعضاء المحكمة وطالب الدعوى قبل ختمها بالشمع الأحمر وإرسالها إلى دائرة دعاوى القديسين في الكرسي الرسولي بواسطة المكلف الرسمي بحملها وإيصالها الاب إبراهيم بو ضوميط.
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