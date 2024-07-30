تضافر جهود عناصر الدفاع المدنيّ وطوافات الجيش اللبنانيّ لإخماد النيران في أحراج عزيبة الفوقا

يواصل عناصر من الدفاع المدنيّ - بمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبنانيّ - بذل جهود للتمكن من اخماد النيران التي اندلعت عند الساعة ٧،٣٠ من صباح اليوم في أحراج بلدة عزيبة الفوقا (جزين).ويواجه العناصر صعوبات متعددة.وأتت النيران على مساحات شاسعة من الأشجار المعمرة، أبرزها انعدام الطرق المؤدية الى تلك البقعة الجغرافية الشديدة الوعورة إضافة إلى كثافة الضباب واشتداد قوة الهواء.