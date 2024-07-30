المدير العام لمرفأ بيروت: لتسهيل كل ما يتطلب لإنجاز معاملات السلع الغذائية المستوردة حفاظًا على الامن الغذائيّ

وضع مرفأ بيروت طاقمه في جهوزية تامة، وفق ما أفاد رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفا بيروت عمر عيتاني في بيان.



وأوضح عيتاني أنّ العمل سيكون 24/24 لتسهيل كل ما يتطلب، لدى الوزارات والإدارات المعنية، لإنجاز معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة داخل المرفأ.



وأتى ذلك عطفًا على النداء الذي أطلقته نقابة مستوردي المواد الغذائية، للحفاظ على الأمن الغذائيّ ولمصلحة لبنان واللبنانيين.