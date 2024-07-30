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الكتائب: لا يجوز أن تكون الدولة ساعي بريد بين الميليشيا والمراجع الخارجية

أخبار لبنان
2024-07-30 | 09:11
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الكتائب: لا يجوز أن تكون الدولة ساعي بريد بين الميليشيا والمراجع الخارجية
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الكتائب: لا يجوز أن تكون الدولة ساعي بريد بين الميليشيا والمراجع الخارجية

أسف حزب الكتائب اللبنانية "للمجزرة التي حصلت في مجدل شمس وذهب ضحيتها أطفال وشباب أبرياء سقطوا نتيجة الإصرار على اللعب على حافة الهاوية وتخطي كل الخطوط الحمر والاستهزاء بكل التحذيرات الداخلية والخارجية".

واعتبر حزب الكتائب في بيان، إثر اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أنه "بعدما انتقلت الملفات اللبنانية على وجوديتها الى أسفل الاهتمامات وبات لبنان ومعه المنطقة على حافة انفجار أمني وعسكري، يلجأ حزب الله وكما درجت العادة الى التلطّي خلف الدولة اللبنانية التي أصبحت أداة طيّعة في يده يستعملها متى دعت الحاجة ويحمّلها مسؤولية التفاوض بما ارتكبه من أفعال دون أن يتورع عن إيفاد مسؤول العلاقات الخارجية لديه ليملي ارشاداته على وزير خارجية لبنان".

وشدد المكتب السياسي على أن "الدولة اللبنانية الحقيقية التي يفترض ان تمثّل ابناءها وتدافع عن مصالحهم لا يجوز ان تكون ساعي بريد بين ميليشيا والمراجع الخارجية"، مشيرا إلى أن "وظيفتها الوحيدة هي الحفاظ على السيادة والقانون وكرامة اللبنانيين فتكون سيدة قرارها في السياسة كما في الحرب".

ودعا حزب الكتائب المجموعة الوزارية الى استدراك الوضع والإقلاع عن تغطية أي ارتكابات تساق تحت مسمى حماية اللبنانيين والدولة في مشهد بات مدعاة للسخرية.

وقال:" الجيش اللبناني على أبواب عيده هو الوحيد دستوراً وفي كل القوانين الداخلية والقرارات الدولية المخوّل حماية لبنان وأبنائه وصون الحدود ورد اي اعتداء وما يحتاجه هو قرار سياسي يترجم دعم اللبنانيين لجيشهم".

أخبار لبنان

الكتائب

حزب الله

الدولة اللبنانية

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