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العبسي: على الدولة الفرنسية الحفاظ على حرية المعتقد ومنع التعرض له
أخبار لبنان
2024-07-30 | 11:08
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العبسي: على الدولة الفرنسية الحفاظ على حرية المعتقد ومنع التعرض له
عبر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي عن خيبة أمله لما حدث خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس من تعرض واضح للمقدسات المسيحية ومن محاولة لفرض مفاهيم ومعتقدات خارجة عن الطبيعة تحت مسمى "التسامح".
وطالب بالإضافة إلى الرفض والتنديد بهذه التصرفات، أن تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية الحفاظ على حرية المعتقد ومنع التعرض له واستفزازه بأدوات غير أخلاقية وألا تسمح بأن تتحول العلمانية الشاملة إلى أداة لمحاربة المسيحية والمسيحيين.
وقال إن "هذه المسلكيات تزيدنا تمسكًا بإيماننا وبقيمه وبتعاليمه الداعية لنشر المحبة والمسامحة على حد قول القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنتثس: نُشتَمُ فَنُبارِكُ، نُضطَهَدُ فَنَحتَمِل. يُشَنَعُ عَلَينا فَنَتَضَرَع".
أخبار لبنان
يوسف العبسي
الألعاب الأولمبية
باريس
المسيحية
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