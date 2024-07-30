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تكتل لبنان القويّ: اللحظة الخطيرة التي تمر بها بلادنا تستدعي تجاوز الخلافات
أخبار لبنان
2024-07-30 | 11:44
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تكتل لبنان القويّ: اللحظة الخطيرة التي تمر بها بلادنا تستدعي تجاوز الخلافات
دعا تكتل لبنان القويّ اللبنانيين على إختلاف أحزابهم وإتجاهاتهم إلى إدراك خطورة اللحظة التي يمرّ بها لبنان وتجاوز الإنقسامات وإظهار التضامن الوطنيّ في مواجهة التهديدات الاسرائيلية.
ونوّه، في بيان، بعد عقد اجتماعه الدوريّ برئاسة النائب جبران باسيل، بمواقف الدول الساعية للجم التصعيد ومن بينها فرنسا والدول العربية الشقيقة.
كذلك نوّه بمواقف عدد من القيادات اللبنانية الساعية لقطع دابر الفتنة ومن بينها موقف السيد وليد جنبلاط الذي طوّق الخطاب التحريضيّ بعد جريمة مجدل شمس.
وقال التكتل: "إنّ اللحظة الخطيرة التي تمر بها بلادنا تستدعي تجاوز الخلافات على أهميتها والإلتفات الى الداخل اللبنانيّ ورفض أي إستثمار سياسي في الفتنة التي يريدها العدو للبنان."
وأضاف: "كان سعي التيار ولا يزال في سبيل وقف الإنهيار وبناء شبكة الأمان الداخلي بدءًا من إعادة تكوين السلطة، وفي مقدمتها إنتخاب رئيس للجمهورية."
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أسرار الصحف 30-07-2024
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