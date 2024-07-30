الأردن يحذر من "تبعات خطيرة" لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان

حذر الاردن من "تبعات خطيرة" لاي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان على أمن واستقرار المنطقة، مطالبا بموقف دولي يفرض على إسرائيل وقف حرب غزة ويلزمها "احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".



وأكد وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي لنظيره اللبناني عبدالله بوحبيب خلال اتصال هاتفي "وقوف الأردن مع لبنان الشقيق وأمنه وسلامة مواطنيه ومؤسساته، ورفض الأردن لأي عدوان على لبنان وسيادته".



ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حذر الصفدي من "التبعات الخطيرة لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان على أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدا "ضرورة تكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية".



وأكد "ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف العدوان (على غزة) ويلزم إسرائيل احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".