رئيس الكتائب تبلغ من حمية بدء تأهيل طريق حملايا - عين الخروبة - المياسة في اليومين المقبلين

أعلن اقليم المتن الكتائبي في بيان، أن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أبلغ رئيس الحزب النائب سامي الجميّل بأن الأشغال لتأهيل طريق حملايا - عين الخروبة - المياسة ستبدأ في اليومين المقبلين، وذلك بعد مراجعات متعددة وتواصل مباشر بين الجميل وحمية انتهت بإنجاز مراحل التلزيم الضرورية لبدء الأعمال ومن ضمنها موافقة ديوان المحاسبة.