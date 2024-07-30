قرار للخليل بتمديد مهلة احتساب الرسوم على أساس 1507.50 في أمانات السجل العقاريّ

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا، مدد بموجبه مهلة احتساب الرسوم على أساس سعر صرف 1507.50 ليرة لبنانية للدولار الاميركيّ الواحد، وذلك بالنسبة للعقود الواردة الى أمانات السجل العقاريّ والمسجلة في السجل اليوميّ قبل 01/12/2022 على العقود المسجلة احتياطيًا أو المنظمة بتاريخ يسبق 15/11/2022 على الشكل التالي:



بالنسبة لأمانات السجل العقاريّ في جيل لبنان لغاية 30/10/2024

بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاريّ لغاية 31/8/2024



ويأتي هذا القرار حفاظًا على حقوق المواطنين بعد التأخير القسريّ، الذي حصل في الدوائر العقارية.