أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر إكس أن "الجيش الاسرائيلي هاجم بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس ولقتل العديد من الاسرائيلين".



وقال :" في هذا الوقت لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".