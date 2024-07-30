بو حبيب للـLBCI: ندين الضربة الاسرائيلية وسنقدّم شكوى ضد اسرائيل

دان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب الضربة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، مؤكدا أننا "سنقدّم شكوى أمام مجلس الامن ضد اسرائيل".



وتمنى بو حبيب، في حديث للـLBCI، على حزب الله، أن يكون الرد على اسرائيل متناسقا.