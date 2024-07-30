"للبحث في المستجدات الطارئة"... جلسة لمجلس الوزراء غدا

يعقد مجلس الوزراء الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد الأربعاء، جلسة في السراي الكبير للبحث في المستجدات الطارئة.