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حماس تدين استهداف الضاحية الجنوبية: تصعيد خطير يتحمّل الاحتلال الصهيوني النازي كامل المسؤولية عن تداعياته
أخبار لبنان
2024-07-30 | 14:46
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حماس تدين استهداف الضاحية الجنوبية: تصعيد خطير يتحمّل الاحتلال الصهيوني النازي كامل المسؤولية عن تداعياته
دانت حركة حماس "بشدّة العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان والشعب اللبناني الشقيق، والذي استهدف مقراً لحزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء"، معتبرة التصعيد "خطيراً يتحمّل الاحتلال الصهيوني النازي كامل المسؤولية عن تداعياته".
وأعلنت حماس في بيان "تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق، والإخوة في حزب الله"، مؤكدة "أن غطرسة الاحتلال ومحاولته استعادة هيبته وردعه المفقود، بارتكاب المزيد من الجرائم في فلسطين ولبنان واليمن والشرق الأوسط، لن يكون إلا مغامرة غير محسوبة، سيدفع الاحتلال ثمنها غالياً، فقد انتهى الزمن الذي يعربد فيه الاحتلال في بلادنا ومنطقتنا العربية".
وحمّلت "الإدارة الأميركية المسؤولية عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، عبر استمرار دعمها السياسي والعسكري المفتوح والذي أغرى الاحتلال والنازيين الجدد بارتكاب المزيد من الحماقات والجرائم التي تهدد السلم والأمن في عموم الشرق الأوسط".
ودعت حماس "كافة قوى الأمة ومكوناتها وأحزابها، إلى الوحدة والتضامن مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة التي خرجت دفاعاً عن شعبنا الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة"، طالبة من "المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتهم القانونية والسياسية في وقف الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا، ووقف عدوان الصهاينة على لبنان والشعب اللبناني على طريق إنهاء الاحتلال لفلسطين ولأراضينا العربية المحتلة".
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