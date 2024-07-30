جنبلاط للـLBCI: نحن في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من اسرائيل... وهذا ما تمناه على "حزب الله"

علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على الضربة الاسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، قائلا: "أضع هذه العملية في سياق العمليات المفتوحة على لبنان في الجنوب وفي الضاحية عندما قتل صالح العاروري وفي بعلبك والهرمل منذ أن اندلعت الأحداث وقامت اسرائيل بالعدوان على غزة".وردا على سؤال عن دعوته لحزب الله بشأن التعاطي مع هذه العملية، قال جنبلاط في حديث للـLBCI: "حزب الله يقرّر، ونتمنى عليه أن نبقى في حدود قواعد اللعبة".ورأى جنبلاط أننا "في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من قبل اسرائيل".