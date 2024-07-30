ايران تندد بالضربة الإسرائيلية "الدنيئة" في الضاحية الجنوبية لبيروت

نددت ايران بالضربة الاسرائيلية "الدنيئة" في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن "العمل الدنيء والمجرم للعصابة الصهيونية الإجرامية في ضواحي بيروت لن يستطيع بالتأكيد أن يحول (...) دون استمرار مقاومة لبنان الأبية في مسارها المشرف بدعم الفلسطينيين المضطهدين والوقوف في وجه عدوان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".