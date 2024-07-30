بعد الضربة الاسرائيلية... المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ

أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت عن قلقها البالغ إزاء القصف الذي تبنته إسرائيل والذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت المكتظة بالسكان مخلفا العديد من الضحايا المدنيين.



وأكدت المنسقة الخاصة مجددا أنه لا يوجد حل عسكري للوضع الراهن، داعية كل من إسرائيل ولبنان إلى الاستفادة من السبل الدبلوماسية كافة للسعي إلى العودة إلى وقف الأعمال العدائية وإعادة الالتزام بتنفيذ القرار 1701 (2006).



وتواصل المنسقة الخاصة اتصالاتها الوثيقة مع الأطراف الرئيسية المعنية من أجل أن يسود الهدوء.