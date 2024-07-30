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حصيلة جديدة غير نهائية للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية: 3 شهداء و74 جريحا

أخبار لبنان
2024-07-30 | 17:11
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حصيلة جديدة غير نهائية للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية: 3 شهداء و74 جريحا
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حصيلة جديدة غير نهائية للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية: 3 شهداء و74 جريحا

صدر عن وزارة الصحة العامة بيان نشر حصيلة جديدة مفصلة وغير نهائية للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وفيها أن العدوان أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء من بينهم سيدة وطفلة وطفل فيما البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.

أما الجرحى فبلغ عددهم 74 وقد عولج معظمهم حيث خرج 65 من المستشفيات ولا يزال 9 يحتاجون للاستشفاء خمسة من بينهم في حال حرجة. 

وتوزع الجرحى كالتالي: 

١- مستشفى الزهراء: ٦ جرحى - خرجوا جميعا من المستشفى
٢- مستشفى الجيعتاوي: جريح بقي في المستشفى (قسم الحروق)
٣- مستشفى الساحل: ٩ جرحى (حالة واحدة منهم حرجة) - بقي في المستشفى ٣ جرحى وخرج ٦ 
٤- مستشفى الرسول: ١٠ جرحى خرجوا جميعا باستثناء جريح واحد
٥- مستشفى السان جورج: جريحان عولجا وخرجا 
٦- مستشفى بهمن: ٤٦ جريحا - خرج منهم ٤٢.

أخبار لبنان

وزارة الصحة

العدوان الاسرائيلي

الضاحية الجنوبية

شهداء

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