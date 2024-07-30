الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر بالضربة على الضاحية الجنوبية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ طائرات حربية تابعة له "قضت" على القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبيّة لبيروت الثلاثاء، متهما إيّاه بالمسؤوليّة عن إطلاق صاروخ على مُرتفعات الجولان المحتلّة.



وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش: "من خلال عملية تصفية دقيقة قام بها الجيش الاسرائيلي، أغارت طائرات حربية في منطقة بيروت بناءً على معلومات استخباراتية وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو سيد محسن، فؤاد شكر القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه".