المتحدثة باسم السفارة الأميركية للـLBCI: نتابع عن كثب التطورات على الأرض في بيروت

أكدت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بيروت للـLBCI، أن السفارة الأميركية تتابع عن كثب التطورات على الأرض في بيروت، وذلك بعد الغارة الاسرائيلة التي استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية.



وقالت المتحدثة: "لا تزال البيئة الأمنية في لبنان معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة".



وأصافت: "نوصي المواطنين الأميركيين بالتسجيل في برنامج التسجيل الذكي للمسافر (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد مكانهم في حالة الطوارئ".