مخزومي: على الحكومة التحرك والعمل على ضرورة تطبيق القرارات الدولية وخصوصًا الـ 1701

اعتبر النائب فؤاد مخزومي أنّ "العدوان الإسرائيليّ الغاشم على ضاحية بيروت الجنوبية، هو عدوان على كل لبنان وعلى كل لبنانيّ".



وقال، عبر منصة "إكس": "عدا عن أنّه مدان ومستنكر بالمقاييس كافة، فيه انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وتعدٍ على حدود بلدنا وسيادته وأمنه."



ولفت إلى أنّ المطلوب من لبنان الرسميّ وتحديدًا الحكومة، التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على ضرورة تطبيق القرارات الدولية لوقف الحرب، وخصوصًا القرار ١٧٠١. الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين."