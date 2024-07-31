العلاقات الاعلامية لحزب الله: شكر كان في المبنى الذي استهدفته اسرائيل

أوضحت العلاقات الاعلامية لحزب الله: أنّه "كما بات معروفًا قام العدو الصهيونيّ بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء بتاريخ ‏‏30-07-2024 حيث استهدف مبنى سكنيًا في أحد أحيائها، مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين ‏واصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى.".



وأشارت، في بيان، إلى أنّ "القائد الجهاديّ الكبير فؤاد شكر (الحاج محسن) كان حينئذ في هذا المبنى". ‏



ولفتت إلى أنّ فرق الدفاع المدنيّ تعمل، منذ وقوع الحادثة، على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظرًا لوضعية ‏الطبقات المدمرة.



وقالت، في البيان: "ما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه.‏"