حزب الله ينعى هنية: شهادته ستجعل عزيمة المقاومين أقوى ‏في مواجهة العدو

تقدم حزب الله ‏إلى "الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم والأبي وإلى إخواننا الشرفاء في حركة ‏حماس وإلى جميع الفصائل في المقاومة الفلسطينية ‏وإلى شعوبنا العربية وإلى كل مجاهد مقاوم وحر وشريف، بأحر التعازي باستشهاد "القائد الكبير والصادق والأخ العزيز إسماعيل هنية رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس، وتوجه بالخصوص إلى عائلته الشريفة والمضحية ‏والتي قدمت عشرات الشهداء من رجالها ونسائها على طريق تحرير القدس ‏وفلسطين".



وقال حزب الله في بيان، إنّ "القائد الشهيد إسماعيل هنية من قادة المقاومة الكبار في عصرنا الحاضر ‏الذين وقفوا بكل شجاعة أمام مشروع الهيمنة الأميركي والاحتلال الصهيوني، وحملوا ‏دماءهم على اكفهم مستعدين للشهادة في سبيل القضية التي آمنوا بها وكانوا ‏ينتظرون هذه الشهادة دائما وعلى طول الطريق".‏



وأكد أن شهادة هنية ستزيد المقاومين المجاهدين في كل ‏ساحات المقاومة إصرارًا وعنادًا على مواصلة طريق الجهاد، وستجعل عزيمتهم أقوى ‏في مواجهة العدو الصهيوني قاتل النساء والأطفال ومرتكب الإبادة الجماعية في غزة ‏والمغتصب لأرض فلسطين ومقدسات الأمة.‏



وقال: "إنّنا في حزب الله نشارك إخواننا الأعزاء في حركة حماس جميع مشاعر الألم على فقد ‏هذا القائد الكبير ومشاعر الغضب على جرائم العدو ومشاعر الاعتزاز بأنّ القادة في ‏حركاتنا يتقدمون شعوبهم ومجاهديهم إلى الشهادة ومشاعر الثقة بالوعد الإلهي ‏بالنصر لعباده المؤمنين المجاهدين".‏



واضاف: "نسأل الله أن يتقبل هذا القائد الشهيد الكبير والعزيز في الشهداء وأن يشمله بواسع ‏رحمته ورضوانه".‏