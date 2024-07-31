تطوّرات الوضع في الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر

ميقاتي: نحذر من تفلت الأمور نحو الأسوأ

ميقاتي: نحذر من تفلت الأمور نحو الأسوأ

العلاقات الاعلامية لحزب الله: شكر كان في المبنى الذي استهدفته اسرائيل