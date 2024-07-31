الأبيض: نتخوّف من عدم تأمين المستلزمات الصحية في حال تفاقم الوضع الأمنيّ

أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أنّ الحكومة اتخذت قرارات مهمة لزيادة الجهوزية في القطاع الصحيّ، في حال تفاقم الوضع الأمنيّ سوءًا.ولفت، بعد جلسة وزارية استثنائية، إلى أنّ التخوف يكمن في عدم القدرة على تأمين المستلزمات الصحية، داخل المستشفيات.وقال: "واجبنا هو في أن نكون على اكبر قدر من الجهوزية."وأشار إلى أنّ موقف الحكومة واضح في شأن التصعيد الأمني بين لبنان وإسرائيل "ولبنان رفع الصوت عاليًا لتجنّب الحرب".