مكاري: مجلس الوزراء اتخذ قرارات مالية لدعم وزارة الصحة والدفاع المدنيّ

أكد وزير الاعلام، في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أنّ جلسات الحكومة ستبقى مفتوحة.



وقال، بعدما انتهت جلسة مجلس الوزراء: " لا نريد حربًا والجهود الحكومية تركز على الديبلوماسية."



وأضاف: "الخطة الحكومية جاهزة في حال حدوث نزوح كبير في لبنان."



وأشار إلى أنّ الاحتمالات مفتوحة وإلى أنّ تقديم شكوى إلى مجلس الامن بات موضوعًا تقليديًا وجهدًا ديبلوماسيًا جِديًا لمنع تفاقم الامور.



وشدّد على أنّ لبنان سيرفع شكوى إلى الأمم المتحدة عقب الاعتداء الأخير، الذي طال الضاحية الجنوبية.



وأوضح أنّ لجنة خطة الطوارئ تعمل على تكثيف الاجتماعات والامور كلها جاهزة لكن بعضها في طور المعالجة.



وأعلن أنّه تم اتخاذ خلال الجلسة بعض القرارات المالية لدعم وزارة الصحة والدفاع المدنيّ.