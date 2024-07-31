سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي مواكبة للتطورات الاخيرة

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية، في السرايا، في اطار مواكبة التطورات الاخيرة، لا سيما الغارة الاسرائيلية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.



واستقبل وكيل الأمين عام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا على رأس وفد ضم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب"اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو.



كما استقبل سفير فرنسا إيرفيه ماغرو، ثم سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.