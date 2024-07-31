وصول بعض الوزراء الى موقع الاعتداء الاسرائيلي في حارة حريك

زار وفد وزاري محيط المبنى الذي استُهدف مساء أمس بغارة اسرائيلية في حارة حريك.

ولفت منسق خطة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين إلى أنّ ما حدث في الضاحية الجنوبية مثل لآلة القتل المستمرة منذ شهر تشرين الأول أكان في الجنوب أو في فلسطين.



وقال، خلال تفقده المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية مع عدد من الوزراء: "تقوم إسرائيل بخرق القوانين الدولية وكسر القانون الإنسانيّ الدوليّ، منذ ما قبل الـ 2006 وهذا ليس بجديد وإنّما رأينا واحدًا من الأمثلة السيئة في الأمس وقد نرى منها أكثر."



وأكّد أنّ تأمين الحاجات الطبية الطارئة مؤمن وسيتم متابعة القضايا المالية كما تقرر في مجلس الوزراء، والتمويل موجود وسنؤمن حاجات الناس .



وقال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان: "زيارتنا التفقدية لاطلاع الرأي العام العالميّ على جرائمها الجليّة وكشف عن عوراتها."



وشدّد على تضامن لبنان كلّه مع المقاومة.