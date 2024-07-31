وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء الى 4

أعلنت وزارة الصحة محصلة جديدة للشهداء الذين ارتقوا نتيجة للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، اذ لفتت الى أن العدوان أدى إلى سقوط أربعة شهداء مدنيين من بينهم سيدتان وطفلة وطفل وذلك بعد ارتقاء شهيدة من الجرحى في مستشفى الساحل.