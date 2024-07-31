ماغرو من السرايا: لا اسباب لدينا لعدم الإستمرار في مساعينا للتهدئة

أعلن سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو مناقشته، في السرايا، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المستجدات.



وقال، بعد اللقاء: "عبّرنا عن قلقنا من الأوضاع الحالية، التي تتجه نحو التصعيد."



ولفت إلى وجوب التعاطي مع تداعيات ما حصل، وانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة.



وشدّد على أنّ لبنان في وضع "حذّرنا منه دائمًا ولقد دعونا باستمرار الأطراف المعنية لعدم التصعيد، لأنّنا كنا ندرك بأن كل شيء قد يحصل في حال وجود توتر".



وقال: "سنستمر في جهودنا، ولا أسباب لدينا لعدم الإستمرار في مساعينا للتهدئة."