الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللواء خير: ننسق مع المعنيين لتأمين المنامة للمواطنين المتضررين
أخبار لبنان
2024-07-31 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
اللواء خير: ننسق مع المعنيين لتأمين المنامة للمواطنين المتضررين
0
min
اللواء خير: ننسق مع المعنيين لتأمين المنامة للمواطنين المتضررين
أكّد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير العمل على القيام بالجولة الأوّلية للكشف عن الاضرار والشهداء والجرحى، في الضاحية الجنوبية، وذلك بعد الاعتداء الإسرائيليّ.
وشدّد على تنسيقهم مع المعنيين لتأمين المنامة للمواطنين المتضررين إذ "إنّنا لن نسمح بأن يكون هناك مواطن من دون مسكن وبيوتنا مفتوحة".
وقال: "سنقف إلى جانب المواطنين لتأمين حاجاتهم كلها."
وأوضح وجود تسعة مبانٍ متضررة وأنّ الأكثر تضررًا منها ستُهدم.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
المعنيين
لتأمين
المنامة
للمواطنين
المتضررين
التالي
قائد الجيش يضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش
ماغرو من السرايا: لا اسباب لدينا لعدم الإستمرار في مساعينا للتهدئة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-29
بلينكن ورئيس إسرائيل يبحثان الحل الدبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم
أخبار لبنان
2024-07-29
بلينكن ورئيس إسرائيل يبحثان الحل الدبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم
0
أخبار لبنان
2024-07-26
الحلبي للمواطنين: لعدم إطلاق النار لدى إعلان نتائج الإمتحانات
أخبار لبنان
2024-07-26
الحلبي للمواطنين: لعدم إطلاق النار لدى إعلان نتائج الإمتحانات
0
صحف اليوم
2024-07-24
أوساط لـ"اللواء": التحرك المضاد لكتلة التنمية والتحرير من شأنه أن يتفاعل إذا اتخذ الطابع الرسمي
صحف اليوم
2024-07-24
أوساط لـ"اللواء": التحرك المضاد لكتلة التنمية والتحرير من شأنه أن يتفاعل إذا اتخذ الطابع الرسمي
0
صحف اليوم
2024-07-23
الإتصالات مستمرة لتوقيع مرسوم رئيس الأركان أصولًا (اللواء)
صحف اليوم
2024-07-23
الإتصالات مستمرة لتوقيع مرسوم رئيس الأركان أصولًا (اللواء)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:06
أجواء الالعاب الاولمبية ومباراة راي باسيل من فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
09:06
أجواء الالعاب الاولمبية ومباراة راي باسيل من فرنسا
0
أمن وقضاء
08:25
تدابير سير إلى الطرق المؤدية إلى بكركي بمناسبة الإحتفال بتطويب البطريرك إسطفان الدويهي بتاريخ 2-8-2024
أمن وقضاء
08:25
تدابير سير إلى الطرق المؤدية إلى بكركي بمناسبة الإحتفال بتطويب البطريرك إسطفان الدويهي بتاريخ 2-8-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
آخر المستجدات من الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
تقارير نشرة الاخبار
08:00
آخر المستجدات من الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
0
أمن وقضاء
07:50
إخماد حريق قرب منشآت النفط في البداوي
أمن وقضاء
07:50
إخماد حريق قرب منشآت النفط في البداوي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-07-26
المقاومة الإسلامية تستهدف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا
آخر الأخبار
2024-07-26
المقاومة الإسلامية تستهدف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا
0
أمن وقضاء
2024-05-22
مولوي لـ حوار المرحلة: الخطة الامنيّة مستمرّة..وفي الأيام المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات
أمن وقضاء
2024-05-22
مولوي لـ حوار المرحلة: الخطة الامنيّة مستمرّة..وفي الأيام المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات
0
أخبار لبنان
01:38
العلاقات الاعلامية لحزب الله: شكر كان في المبنى الذي استهدفته اسرائيل
أخبار لبنان
01:38
العلاقات الاعلامية لحزب الله: شكر كان في المبنى الذي استهدفته اسرائيل
0
آخر الأخبار
08:03
النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت لصحيفة "الأخبار": إخلاء مركز الجماعة الإسلامية في منطقة الملا في بيروت صحيح ويأتي في سياق الإجراءات الإحترازية فقط
آخر الأخبار
08:03
النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت لصحيفة "الأخبار": إخلاء مركز الجماعة الإسلامية في منطقة الملا في بيروت صحيح ويأتي في سياق الإجراءات الإحترازية فقط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:06
أجواء الالعاب الاولمبية ومباراة راي باسيل من فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
09:06
أجواء الالعاب الاولمبية ومباراة راي باسيل من فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
الداخل الاسرائيليّ وردود الفعل بعد اغتيال هنية
تقارير نشرة الاخبار
08:15
الداخل الاسرائيليّ وردود الفعل بعد اغتيال هنية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
آخر المستجدات من الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
تقارير نشرة الاخبار
08:00
آخر المستجدات من الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
0
أخبار لبنان
06:58
السفير الإيرانيّ: لن تقبل ايران بأن تصبح المنطقة فريسة لأميركا وإسرائيل
أخبار لبنان
06:58
السفير الإيرانيّ: لن تقبل ايران بأن تصبح المنطقة فريسة لأميركا وإسرائيل
0
أخبار لبنان
04:59
اللواء خير: ننسق مع المعنيين لتأمين المنامة للمواطنين المتضررين
أخبار لبنان
04:59
اللواء خير: ننسق مع المعنيين لتأمين المنامة للمواطنين المتضررين
0
أخبار لبنان
03:36
مكاري: مجلس الوزراء اتخذ قرارات مالية لدعم وزارة الصحة والدفاع المدنيّ
أخبار لبنان
03:36
مكاري: مجلس الوزراء اتخذ قرارات مالية لدعم وزارة الصحة والدفاع المدنيّ
0
أخبار لبنان
03:30
وصول بعض الوزراء الى موقع الاعتداء الاسرائيلي في حارة حريك
أخبار لبنان
03:30
وصول بعض الوزراء الى موقع الاعتداء الاسرائيلي في حارة حريك
0
أخبار لبنان
03:00
الأبيض: نتخوّف من عدم تأمين المستلزمات الصحية في حال تفاقم الوضع الأمنيّ
أخبار لبنان
03:00
الأبيض: نتخوّف من عدم تأمين المستلزمات الصحية في حال تفاقم الوضع الأمنيّ
0
أخبار لبنان
02:00
تطوّرات الوضع في الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
أخبار لبنان
02:00
تطوّرات الوضع في الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:59
رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف
خبر عاجل
12:59
رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف
2
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
3
أخبار لبنان
13:08
أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس
أخبار لبنان
13:08
أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس
4
خبر عاجل
13:17
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
خبر عاجل
13:17
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
5
خبر عاجل
23:38
حماس تعلن اغتيال هنية في إيران
خبر عاجل
23:38
حماس تعلن اغتيال هنية في إيران
6
خبر عاجل
13:38
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
خبر عاجل
13:38
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
7
أخبار لبنان
01:38
العلاقات الاعلامية لحزب الله: شكر كان في المبنى الذي استهدفته اسرائيل
أخبار لبنان
01:38
العلاقات الاعلامية لحزب الله: شكر كان في المبنى الذي استهدفته اسرائيل
8
خبر عاجل
15:38
هيئة البث العامة الإسرائيلية: مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
15:38
هيئة البث العامة الإسرائيلية: مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More