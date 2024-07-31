اللواء خير: ننسق مع المعنيين لتأمين المنامة للمواطنين المتضررين

أكّد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير العمل على القيام بالجولة الأوّلية للكشف عن الاضرار والشهداء والجرحى، في الضاحية الجنوبية، وذلك بعد الاعتداء الإسرائيليّ.



وشدّد على تنسيقهم مع المعنيين لتأمين المنامة للمواطنين المتضررين إذ "إنّنا لن نسمح بأن يكون هناك مواطن من دون مسكن وبيوتنا مفتوحة".



وقال: "سنقف إلى جانب المواطنين لتأمين حاجاتهم كلها."



وأوضح وجود تسعة مبانٍ متضررة وأنّ الأكثر تضررًا منها ستُهدم.