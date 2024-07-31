عمار: مستعدون لخوض حرب ضد إسرائيل

أكّد النائب علي عمار أنّ "حزب الله" مستعد لخوض حرب ضد إسرائيل، بعد هجوم إسرائيليّ على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف أكبر قائد عسكريّ في الجماعة.



وقال: "العدو يطلب الحرب ونحن لها".