قيادة الجيش تسلّمت دفعة شهرية من الهبة المالية القطرية

تسلّمت قيادة الجيش دفعة شهرية من الهبة المالية القطرية، التي قدمها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للجيش اللبنانيّ.



وباشرت توزيعها بالتساوي على العسكريين.



وثمّن قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه الخطوة، التي تأتي في إطار مبادرات دولة قطر لدعم العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية.