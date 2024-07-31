السفير الإيرانيّ: لن تقبل ايران بأن تصبح المنطقة فريسة لأميركا وإسرائيل

أكد السفير الإيرانيّ لدى لبنان مجتبى أماني، في مؤتمر صحافيّ، أن بلاده لم تكن تسعى لتوسيع نطاق الحرب، لكنها لن تقبل بأن تصبح المنطقة "فريسة لأميركا وإسرائيل".