الخليل أوعز إلى مديرية الجمارك بتسريع عمليات تخليص البضائع في مرفأي بيروت وطرابلس والمطار

أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى مديرية الجمارك بالقيام بالإجراءات المضاعفة وعلى مدار الساعة من أجل تسريع عملياتً تخليص البضائع في مرفأي بيروت وطرابلس وفي المطار، لا سيما كل ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الغذائية بغية تفادي أي تأخير في ظل المستجدات الراهنة.