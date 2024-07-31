نقابة مصانع الأدوية في لبنان: سنكون على جهوزية تامة لأيّ حال طوارئ

اعلنت نقابة مصانع الأدوية في لبنان أنّ في ظل الأيام الدقيقة الذي يمر بها لبنان يهمها أن تطمئن اللبنانيين أنّ مصانع الأدوية اللبنانية، ستكون على جهوزية تامة لأي حال طوارئ قد يشهدها الوطن.



واكدت أنّ المصانع تعمل ليلًا ونهارًا لتأمين حاجة السوق اللبنانيّ من الأدوية الأساسية والمزمنة، ومن الأمصال اللبنانية الركيزة الأهم التي تؤمن 100% من حاجة المستشفيات.



وعاهدت "المواطنين على المضي قدما بكل ما أتيح لنا من إمكانات الاستمرار في تأمين الدواء الجيّد والمناسب وتوفّره للمريض بطريقة مستدامة لأن "الدواء اللبناني دوا"، راجين إنهاء أشكال الحروب وأن يعم السلام والأمن والاستقرار على وطننا لبنان ودول العالم".