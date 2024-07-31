بو حبيب: القرار ١٧٠١ يبقى السبيل الوحيد لمنع المزيد من العنف

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أن الحلّ الدائم وضمان الأمن في جنوب لبنان لن يكون الا من خلال السبل الديبلوماسية ووقف إطلاق النار والالتزام التام والناجز بجميع القرارت الاممية ذات الصلة، ولاسيما مندرجات القرار ١٧٠١ الذي يبقى السبيل الوحيد لمنع المزيد من العنف والموت والخراب.وأشار بو حبيب في خلال اجتماع مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، في حضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وقائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان - الـ"يونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو، الى أن "هدف الخيار العسكري الذي تتبعه الحكومة الاسرائيلية، زج المنطقة في دوامة الحرب الشاملة التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للجميع".