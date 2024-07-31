بري تابع الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا والوفد المرافق بحضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) اللواء آرلدو لاثارو ، لآخر المستجدات والأوضاع العامة لاسيما السياسية والميدانية منها، في لبنان والمنطقة، على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان .



كما استقبل رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست) محمد الحوت.