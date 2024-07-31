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سليم التقى لاكروا: لبنان متمسك بالقرار 1701

أخبار لبنان
2024-07-31 | 10:01
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سليم التقى لاكروا: لبنان متمسك بالقرار 1701
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سليم التقى لاكروا: لبنان متمسك بالقرار 1701

أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، خلال لقائه وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الامم المتحدة جان بيار لاكروا في حضور رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، تمسك لبنان بالقرار 1701 وحرصه على تطبيقه بالتعاون الوثيق بين الجيش والقوة الدولية – اليونيفيل، مثمنا الدور الذي تقوم به هذه القوة في الجنوب.

واشار لاكروا من جهته الى جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا العمل على تأمين دعم اضافي للجيش اللبناني.

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