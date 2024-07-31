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"تجدد" تعزي بضحايا العدوان على الضاحية: حماية لبنان تتطلب استعادة الدولة مسؤولياتها السيادية
أخبار لبنان
2024-07-31 | 11:01
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"تجدد" تعزي بضحايا العدوان على الضاحية: حماية لبنان تتطلب استعادة الدولة مسؤولياتها السيادية
أعربت كتلة تجدد "عن الألم والاستنكار لسقوط الضحايا المدنيين الأبرياء ومن بينهم الاطفال جراء العدوان الاسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت"، وتقدت بالتعازي من عائلاتهم وتمنت الشفاء للجرحى.
ولفتت في بيان بعد اجتماعها إلى أن "سقوط الضحايا اللبنانيين يزيدنا اصرارا على ضرورة حماية لبنان وجميع اللبنانيين من مسلسل المآسي الذي يخطف حياتهم ويدمر ممتلكاتهم ويمس بلقمة عيشهم والذي يعرض امانهم للخطر الدائم".
ورفضت الكتلة تحويل لبنان الى ساحة للصراع الاقليمي على حسابه وحساب اللبنانيين كافة، مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها السيادية واستعادة قرار السلم والحرب بدلا من المشاركة في ضرب السيادة عبر تصاريح مسؤوليها، ولعب دور شاهد الزور العاجز، إزاء خطف قرارها واستباحة لبنان.
وشددت كتلة تجدد على أن هذا يتطلب عمليا المبادرة الفورية للتمسك بالتطبيق الشامل للدستور والقرارات الدولية لاسيما القرار 1701 بكل مندرجاته، بدءا بوضع الحدود ومنطقة جنوب الليطاني، بعهدة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية حصرا، ورفض العمليات العسكرية عبر الأراضي اللبنانية التي ينفذها أي تنظيم خارج المؤسسات الدستورية، والتأكيد على حياد لبنان عن سياسة المحاور في المنطقة وتمسكه بمقررات قمة بيروت وحل الدولتين، والضغط للعودة الى اتفاقية الهدنة، وصولا الى حصر السلاح والقرار الاستراتيجي بمؤسساتنا الدستورية.
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أسرار الصحف 31-7-2024
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